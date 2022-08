Academy Lucchese, via agli Open Day

Altri articoli in Settore giovanile

giovedì, 11 agosto 2022, 08:51

Arriva dall’Aquila Sant’Anna, per lui in rossonero è un ritorno, visto che aveva già collaborato con la Lucchese Junior ed il settore giovanile: "Sono di nuovo qui. Questa è una nuova esperienza, una sfida entusiasmante; il nostro obiettivo è quello di preparare i nostri bambini e di accompagnarli fino agli...

giovedì, 4 agosto 2022, 16:33

Reso noto il girone della Lucchese Primavera 3 che anche nel prossimo campionato avrà in panchina Toni Carruezzo. La Lucchese è stata inserita nel girone A che è da da 12 squadre. In totale, in Lega Pro saranno 24 le squadre iscritte, dunque due soli gironi.

giovedì, 31 marzo 2022, 18:36

Il tecnico della Primavera 3 Tony Carruezzo parla a 360 gradi della stagione della sua squadra, tra obiettivi raggiunti, traguardi sfumati per ingenuità e la crescita dei suoi ragazzi, alcuni dei quali si allenano stabilmente in prima squadra

domenica, 6 marzo 2022, 10:42

La Lucchese vince meritatamente contro la Viterbese, la squadra di Carruezzo dimostra tutto il suo carattere e costringe la capolista alla prima sconfitta in campionato.