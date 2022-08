Settore giovanile



Primavera 3, ecco il girone dei ragazzi di mister Carruezzo

giovedì, 4 agosto 2022, 16:33

Reso noto il girone della Lucchese Primavera 3 che anche nel prossimo campionato avrà in panchina Toni Carruezzo. La Lucchese è stata inserita nel girone A che è da da 12 squadre. In totale, in Lega Pro saranno 24 le squadre iscritte, dunque due soli gironi, numeri che hanno imposto il cambiamento del formato.

Ecco i nomi delle avversarie dei rossoneri: Carrarese, Fiorenzuola, Lecco, Modena, Olbia, Piacenza, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Alto Adige, Vis Pesaro. Il torneo avrà inizio il 24 settembre e concluderà la sua fase regolare il primo aprile 2023.