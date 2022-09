Settore giovanile



Anche gli Under 17 battuti dall'Entella

domenica, 25 settembre 2022, 16:57

La Lucchese ha perso per 3 a 0 contro l'Entella ma va detto che fino a 5' dalla fine ha lottato per il pari. La Virtus Entella è una squadra superiore a livello tecnico ma a livello agonistico e atletico la Lucchese non è stata assolutamente inferiore. La squadra di Graziani e Tarantino ha dimostrato di avere buone qualità e di poter crescere sotto ogni profilo. Andando alla cronaca della partita, dopo soli 3' Avanzato si è trovato due passi dalla porta ma ha sparato altissimo e al 16' Sanguinetti porta avanti la Virtus Entella con un tiro-cross dalla sinistra. Nella ripresa, gli ospiti conquistano un calcio di rigore, dal dischetto si è presentato Giacobbe ma il portiere rossonero Lo Piano è riuscito a parare. Nella ripresa, al 23' Pardini ha calciato a botta sicura ma Gariti si è salvato in angolo. Nel finale di Martini Donati, al 41' e al 44', ha segnato una doppietta chiudendo definitivamente la partita.

Lucchese - Virtus Entella 0 - 3

Lucchese: Lo Piano, Osabuohien, Biondi (22' st Mannina), Sanzone, Giovannetti, Macchi (22' st Onu), Taponeco (42' st Turini), Carella (1' st Pardini), Avanzato (1' st Tegolo), Febbe (42' st Gadducci), Di Lorenzo (33' st Ferrari). A disposizione: Pucciarelli, Turini, Caiaffa. Allenatore: Tarantino.

Virtus Entella: Gariti, Calloni, Lagomarsino, Vian Seewald (14' st Fior), Sanguinetti, Busicchia, Cocconi (42' st Calcagno), Tiana, Perrone (42' st Marzano), Giacobbe (20' st Giammona), Deljallisi (14' st Martini Donati). A disposizione: Bisso, Virtuosi, Garzella Ricci, Danero. Allenatore: Annoni

Reti: 16' pt Sanguinetti, 41' st e 44' st Martini Donati.