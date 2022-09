Il ritorno di mister Graziani in panchina

Altri articoli in Settore giovanile

giovedì, 22 settembre 2022, 12:20

Primavera 3 rossonera al via in campionato: "Una grande soddisfazione è stata quando mister Maraia mi ha fatto i complimenti per l’educazione e la dedizione al lavoro dei ragazzi che sono andati in ritiro a Corfino. I miei atleti devono farsi trovare sempre pronti per un’eventuale chiamata della prima squadra"

venerdì, 26 agosto 2022, 11:20

Dal martedì 6 settembre tutti i martedì e i venerdì del mese di settembre alle ore 17 e 30 presso il centro sportivo “ Madonne Bianche “ in via di Sant Alessio a Monte San Quirico sarà possibile fare delle sedute ludiche con gli istruttori della scuola calcio rossonera

giovedì, 11 agosto 2022, 08:51

Arriva dall’Aquila Sant’Anna, per lui in rossonero è un ritorno, visto che aveva già collaborato con la Lucchese Junior ed il settore giovanile: "Sono di nuovo qui. Questa è una nuova esperienza, una sfida entusiasmante; il nostro obiettivo è quello di preparare i nostri bambini e di accompagnarli fino agli...

giovedì, 4 agosto 2022, 16:33

Reso noto il girone della Lucchese Primavera 3 che anche nel prossimo campionato avrà in panchina Toni Carruezzo. La Lucchese è stata inserita nel girone A che è da da 12 squadre. In totale, in Lega Pro saranno 24 le squadre iscritte, dunque due soli gironi.