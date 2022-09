Settore giovanile : under 15 nazionali



L'Entella fa poker con i rossoneri

domenica, 25 settembre 2022, 15:30

Troppo forte la Virtus Entella per i giovanissimi nazionali della Lucchese, in fin dei conti la squadra di Giuliani è tutta nuova e ha ancora bisogna di amlgamarsi al meglio mentre gli avversari hanno dimostrato di conoscersi già molto bene. L'impegno da parte dei rossoneri, per l'occasione in maglia bianca, non è mancato ma la differenza di tasso tecnico è stata evidente. Il primo gol è arrivato al 30' del primo tempo quando Grasso è stato il più rapido a ribattere il rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Dopo 6' la reazione dei rossoneri che ci hanno provato con Botti ma la sua conclusione è finita di poco sopra la traversa. Nella ripresa gli ospiti sono partiti subito forte e hanno segnato dopo solo 1' con Contu che dopo essere entrato in area di prepotenza ha battuo il numero uno rossonero con un diagonale. Al 4' Palladini, ben imbeccato in area da un compagno ha calciato sull'esterno della rete ma al 22' Contu ha segnato ancora per l'Entella. Al 41' Pons ha chiuso definitivamente i conti sul 4 a 0. Ad assistere alla gara erano presenti anche i dirigenti rossoneri Santoro, Deoma e Russo.

Lucchese - Virtus Entella 0 - 4

Lucchese: Gentosi (34' st Nizzi), Lorenzoni, Chelini, Ruffino, Scaglione (27' st Chiarini), Cortopassi (27' st Regali), Botti (1' st Petretti), Donati (34' st Uccellini), Morello (1' st Pallini), Gega, Spinicci (27' st Takaci). A disposizione: Marsili. Allenatore: Giuliani.

Entella: Mazzino, 2 Tarozzi (22' st Scotto), Rovegno, Paltrinieri (22' st Defilippi), Bravoco, Santonastasio, Matei (1'st Maurizio), Mallamace (14' st Ottaviani), Caso (1' st Countu), Grasso, Venturini (1' st Pons). A disposizione: Locatelli, Bellati, Germi. Allenatore: Guida

Note: 12' st espulso Santonastasio per fallo di reazione.

Reti: 30' pt Grasso, 1' st e 22' st Contu, 41' Pons.