Settore giovanile : primavera 3



La Primavera stende la Pro Vercelli

sabato, 15 ottobre 2022, 18:05

di diego checchi

Grande vittoria dei rossoneri contro la Pro Vercelli per 4 a 2 e il mattatore della giornata è stato Warid con una doppietta. Bisogna dire che la squadra di casa ha meritato senza dubbio la vittoria giocando con aggressività e sfruttando le ripartenze. La Lucchese si è così riscattata dopo il 3 a 0 subito a Carrara ed è arrivata 9 punti. Sabato prossimo i ragazzi di Carruezzo saranno impegnati in trasferta contro la Vis Pesaro.

Andando alla cronaca della partita, la Lucchese è passata in vantaggio dopo soli 14" con Warid lanciato da un compagno, si è portato in area e a tu per tu con il portiere non ha avuto esitazioni. Il raddoppio è arrivato all'8' ancora con Warid, che ha ricevuto in area da Napoli e ha battuto Lancillotti con il piatto. Al 24' i piemontesi hanno accorciato le distanze con una bella conclusione dal limite di Romano. Al 40' Rutigliano è sceso sulla destra ed è riuscito a mettere in mezzo in bel tiro-cross ma La Bozzetta lo ha intercettato. Allo scadere la Pro Vercelli ha sfiorato il pareggio con un colpo di testa di Tahiri finito sopra la traversa in seguito ad una bella punizione di De Simone, ma sul ribaltamento di fronte i rossoneri hanno allungato con pallonetto di Camaiani sul portiere in uscita. Nella ripresa, al 5', i rossoneri hanno calato il poker con il neo entrato Quochi, che ha battuto a rete di potenza in seguito ad un calcio d'angolo. Al 13' Warid ha anticipato un difensore ed ha avuto la palla del 5 a 1 ma ha calciato sul portiere in uscita. Al 23' La Bozzetta è stato impegnato da una buona punizione di Bazzan. Al 5' Carcano ha commesso fallo di mano in area e l'arbitro ha assegnato il penalty, dal dischetto Romano ha battuto La Bozzetta.

Lucchese - Pro Vercelli 4 - 2

Lucchese: La Bozzetta, Andreini (1' st Viviani), Cateni, Napoli M, Santelli (1' st Quochi), Napoli T (27' st Carcano), Nastasi, Warid (38' st D'Antona), Durante (1' st Cantini), Camaiani. A disposizione: Giunti, Carcione, Saba, Orsini, Muratore, Fiorito, Lazzari, Cittadini, Colligiani, Gattai. Allenatore: Carruezzo.

Pro Vercelli: Lancillotti, Peritore, Soncin (1' st Cafà), Morra, Rossi, Tahiri (1' st Martinazzo), Nardella (13' st Ingardia), Toro (13' Bazzan), Romano, Rutigliano, De Simone (1' st Messina). A disposizione: Cavalleri, Martiner, Rezzato, La Malfa, Albano, Bresciani, Pallaro, Mac Anthony, Ricotti, Paolucci. Allenatore: Gardano.

Reti: 1' pt, 8' pt Warid, 24' pt, 30' st rig Romano, 45' pt Camaiani, 5' st Quochi