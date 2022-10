Settore giovanile : primavera 3



Ancora una vittoria per i ragazzi di mister Carruezzo

sabato, 1 ottobre 2022, 17:54

Vittoria di misura per la squadra di Carruezzo alla prima partita sul nuovo manto sintetico di Saltocchio, un vero e proprio gioiellino per tutta la società rossonera. Il gol partita è stato segnato da Carcano che è stato bravo a mettere in rete dopo una mancata uscita del portiere dell'Olbia in seguito ad un cross di Cuoghi. La Lucchese ci è piaciuta di più nel primo tempo e prima del gol ha protestato per un fallo in area di rigore su Camaiani ma l'arbitro ha lasciato correre incredibilmente. I padroni di casa hanno cercato, soprattutto nella prima frazione di gioco, di giocare con la palla a terra e andare a dialogare sugli esterni in modo che potessero servire le due punte Warid e Camaiani. L'Olbia, dal canto suo, è cresciuta soprattutto nel secondo tempo quando la Lucchese ha badato soltanto alla fase difensiva perché questi 3 punti erano fondamentali per continuare a tenere alto il morale dopo la vittoria di Fiorenzuola. Solo in una circostanza i ragazzi di Biagioni si sono resi davvero pericolosi con Glino nella ripresa.

Andando alla cronaca della partita, gli ospiti si sono resi pericolosi dopo soli 6' quando Barbieri ha saltato il portiere rossonera in uscita ma Santelli. La risposta dei rossoneri è arrivata subito dopo con Camaiani, pescato sul secondo palo da un cross di Menicagli, ha costretto Di Giorgio in calcio d'angolo. Al 17' è entrato in area al termine di una discesa sulla destra ma il portiere lo ha atterrato, ma l'arbitro non ha ritenuto l'intervento falloso.

Al 28' c'è stata una bella combinazione Camaiani-Warid con quest'ultimo che ha calciato da buona posizione ma il suo tiro è stato debole e il portiere ha bloccato senza problemi. Alla mezz'ora per gli ospiti ci ha provato Glino sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma la sua conclusione è terminata fuori e poi al 34' Rodriguez ha impegnato La Bozzetta con una buona punizione. Allo scadere della prima frazione, Carcano ha segnato da sottomisura segna approfittando dell'uscita a vuoto del numero uno sardo sul lancio di Cuoghi. Nella ripresa i sardi sono partiti forte e al 2' Baracca ha colpito di testa su punizione senza però inquadrare la porta. Al 18' c'è stata una buona conclusione dal limite di Glino che però è finita di poco alta sulla traversa. La Lucchese ha avuto l'occasione per il raddoppio al 41' con Camaiani che è entrato in area ma ha sparato sul portiere.

Lucchese - Olbia 1 - 0

Lucchese: La Bozzetta, Andreini, Carcione, Muratori (11' st Napoli), Cuoghi, Santelli, Carcano (27' st Durante), Cantini (36' st Nastasi), Warid (27' st Orsini), Menicagli, Camaiani. A disposizione: Giunti, Cateni, Cittadini, Colligiani, Gattai, Filippelli, Fiorito, Nannipieri, Lazzari, Sasso, Viviani. Allenatore: Carruezzo.

Olbia: Di Giorgio, D'Auria (13' st Spano), Zannini, Barracca (25' st Brandino), Iobbi, Giagheddu, Catte, Tamponi, Glino, Barbieri,Rodriguez. A disposizione: Mascia, Paleggiati, Collu, Dore, FIlia, Raspitzu. Allenatore: Biagioni.

Arbitro: Sig. Cremone di Pisa.

Assistenti: Sig. Freschi di e Sig. Dore di Pisa.

Reti: 45' pt Carcano (L)