Settore giovanile



Primavera rossonera sconfitta a Carrara

sabato, 8 ottobre 2022, 18:37

Derby amaro per la Primavera 3 di mister Carruezzo che a Carrara esce battuta nettamente nel punteggio, conclusosi sul 3-0 per i marmiferi, ma molto di meno sul piano del gioco con i rossoneri che nella ripresa sprecano numerose occasioni per rientrare in partita. A aprire le marcature ci ha pensato al 25' del primo tempo Pesciaroli, il centravanti della prima squadra apuana aggregato alla Primavera e che con le sue giocate ha deciso il match.

Il raddoppio in chiusura di primo tempo, al 40', per opera di Forte che è stato bravo a riprendere una conclusione di Pesciaroli. Seconda frazione di gioco invece di marca rossonera con i ragazzi di Carruezzo che hanno avuto almeno 4-5 occasioni per accorciare nei primi minuti, tra cui una traversa di Napoli, per poi subire in contropiede al 25' il terzo gol realizzato ancora da Forte. Sabato prossimo i rossoneri ospiteranno la Pro Vercelli in casa.