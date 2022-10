Sette minuti di black out costano la gara ai rossoneri

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 22 ottobre 2022, 21:16

La Lucchese di mister Carruezzo fa 3-3 a Pesaro dove avrebbe potuto cogliere anche la posta piena, ma il pari vale comunque il primo posto in classifica. A segno Camaiani (doppietta) e Viviani

sabato, 15 ottobre 2022, 18:05

Grande vittoria dei rossoneri di mister Carruezzo, ora al secondo posto, contro la Pro Vercelli per 4 a 2. Mattatore di giornata, Warid con una doppietta. La squadra ha meritato pienamente i tre punti giocando con aggressività e sfruttando le ripartenze

sabato, 8 ottobre 2022, 18:37

Derby amaro per la Primavera 3 di mister Carruezzo che a Carrara esce battuta nettamente nel punteggio, conclusosi sul 3-0 per i marmiferi, ma molto di meno sul piano del gioco con i rossoneri che nella ripresa sprecano numerose occasioni per rientrare in partita.

sabato, 1 ottobre 2022, 17:54

La Primavera si impone per 1-0 in casa contro l'Olbia e rimane in testa alla classifica del proprio girone: decide una rete di Carcano sul finire del primo tempo