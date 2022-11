Settore giovanile : primavera 3



I rossoneri cappottano con il Renate

sabato, 26 novembre 2022, 17:33

Davvero una gara da più volti quella della Lucchese Primavera che è stata sconfitta per 6-1 sul proprio terreno dall'attuale capolista Renate. Ma il match era iniziato in tutt'altro modo, con i rossoneri di mister Carruezzo che avevano trovato la via della rete subito al 3' con Warid e una manciata di minuti dopo avevano avuto l'occasione addirittura del raddoppio con un rigore però sbagliato da Camaiani.

L'episodio del rigore, unito al gol del pari subito al 22' complice una mezza incertezza del portiere, hanno finito per pesare sul morale della squadra di casa che nella ripresa dopo aver incassato il gol di De Leo al 10' ha finito per disunirsi e proprio De Leo è stato il gran mattatore con un poker di reti a cui si sono aggiunte quelle di Come e Bertini. Sabato prossimo, trasferta a Sesto San Giovanni.

Lucchese-Renate: 1-6

Lucchese: Giunti, Gattai, Cuiochi, Sasso, Andreini, Santelli, Warid, Carcano, Fiorito, Santini, Camaiani. A disp. Laboccetta, Taddei, Muratore, Cecili, Nastasi, Orsini, Filippelli, Cittadini, Colligiani, Soares, Lazzari. All. Carruezzo.

Renate: Gnom, Mariani, Saino, Pellegrino, Daioni, Comi, D'Amato, Mancano, Ghibellini, De Leo, Tanzi. A disp. Tardelli, Mollica, Ciarmoli, Pini, Serioli, Bertini, Giugno, Iacopo, All. Savoldi.

Reti: 3' pt Warid, 22' pt, 10' st, 23' st, 35' st De Leo, 17' st Comi, 45' st Bertini