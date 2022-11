Settore giovanile : primavera 3



La Primavera espugna Modena

sabato, 12 novembre 2022, 17:42

Una super Lucchese torna con il bottino pieno da Modena con il risultato di 2-1 maturato grazie ai gol di Camaiani in apertura e di Viviani in chiusura di gara. Parte fore la Lucchese che all'11 è già in vantaggio grazie alla rete di Camaiani. I padroni di casa però, una delle squadre più attrezzate del torneo, non ci stanno e pervengono al pari su rigore con Mordini al 37' del primo tempo.

Nella ripresa, gli emiliani, sia pure in dieci per una espulsione, si gettano in avanti per cogliere la vittoria: a regalare invece i tre punti alla Lucchese ci pensa Viviani al 37' con un contropiede che stende i padroni di casa. Ora i rossoneri sono attesi dalla sosta, alla ripresa del campionato se la vedranno con la capolista Renate, ma intanto si possono godere il terzo posto in classifica sia pure in coabitazione.

Modena-Lucchese: 1-2

Modena: Leonardi, Oumpuu, Pivetti, Mondaini, Ori, Zanighetli, Furiato, Maglia, Mordini, Ghillani, Vaccari. A disp. Zavallutti, Tartari, Shambleh, Basini, Illone, Araldi, Asti, Pelloni, Bamoni, Lisanti, Crispino. All. Mandelli.

Lucchese: Laboccetta, Andreini, Carciole, Muratore, D'Ancona, Santelli, Napoli T, Cantini, Camaiani, Napoli F, Catania. A disp. Giunti, Catena, Cercano, Filippelli, Orsini, Lazzarin Collegiani, Warid, Fiorito, Saba, Cittadini, Durante, Fasso, Viviani. All. Carruezzo.

Reti: 11' pt Camaiani, 37' pt Mordini (r), 37' st Viviani