Settore giovanile : primavera 3



Ancora una sconfitta per la Primavera

sabato, 10 dicembre 2022, 15:18

Nuovo stop per i rossoneri di mister Carruezzo che, senza alcuni giocatori lasciati alla prima squadra, dopo la batosta (7-0) subìta a Sesto San Giovanni sabato scorso, vengono sconfitti in casa per 2-0 dall'Alto Adige in gol con un gol per tempo.

Gol praticamente fotocopia per gli ospiti che colpiscono di testa al 38' del primo tempo sugli sviluppi di un angolo con Rottermeyer e raddoppiano al 4' della ripresa, sempre di testa, sempre sull'azione conseguente a un corner, con Kofflen. Rossoneri che non riescono praticamente mai a impensierire il portiere altoatesino e che avranno modo di ricaricare le pile vista la sosta natalizia: il prossimo impegno è il 14 gennaio con il Fiorenzuola.

Lucchese-Alto Adige 0-2

Lucchese: Gorini, Andreini, Quochi, Muratore, Santelli, Napoli, Soares, Cantini, Merito, Durante, Warid. A disp. Lopiano, Carcione, Sasso, Gattai, Carcano, Colligiani, Cecili, Orsini, Napoli, Donchovsky. All. Carruezzo.

Alto Adige: Hrasper, Balde, Testa, Kofflen, Rabanzer, Rottermeyer, Noncini, Buccella, Buzi, Lech, Padovani. A disp. Drega, Slemmer, Cangerd, Konci, Vranici, Huez, Xhafa, Arman. All. Lyubisch.

Reti: 38' pt Rottermeyer, 4' st Kufflen.