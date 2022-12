Clamoroso cappotto subìto dei rossoneri

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 26 novembre 2022, 17:33

I giovani di mister Carruezzo partono bene con la forte formazione lombarda e si portano in vantaggio con Warid, mancano il raddoppio su rigore e poi subiscono il ritorno degli ospiti che nella ripresa dilagano con un 6-1 finale

sabato, 12 novembre 2022, 17:42

Una super Lucchese torna con il bottino pieno da Modena grazie ai gol di Camaiani nel primo tempo e di Viviani nella ripresa: ora i ragazzi di mister Carruezzo sono al terzo posto in classifica e dopo la sosta si misureranno contro la capolista Renate

sabato, 5 novembre 2022, 17:29

Davvero un epilogo rocambolesco, quello della gara tra Piacenza e Lucchese Primavera 3 che ha visto vincere gli emiliani con due gol realizzati rispettivamente al 90' e al 94': per i rossoneri di mister Carruezzo una grande delusione quando il pari sembrava ormai alla portata nonostante l'inferiorità numerica nella parte...

sabato, 29 ottobre 2022, 19:36

La Lucchese Primavera 3 di mister Carruezzo perde la testa del girone nel match casalingo contro il Lecco che vince per 3-2. Rossoneri in vantaggio al 30' con Warid, ma pochi minuti dopo, tra il 35' e il 42', ecco il black out totale con ben tre reti incassate in...