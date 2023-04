La Primavera 3 retrocede, l'ultimo disastro a Olbia

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 15 aprile 2023, 17:30

Ennesima sconcertante prestazione dei rossoneri di mister Carruezzo che perdono per 4-0 in casa il primo dei due spareggi salvezza contro l'Olbia. Lucchese ormai retrocessa, in una annata che ha dimostrato ancora una volta la pochezza del settore giovanile rossonero

sabato, 1 aprile 2023, 08:32

La Primavera di mister Carruezzo perde per 5-0 anche in Alto Adige e chiude all'ultimo posto in classifica: ora ci saranno i play out contro l'Olbia con gare di andata e ritorno a partire dal sabato 15 aprile, prima partita a Saltocchio

sabato, 25 marzo 2023, 18:33

Niente da fare nemmeno in quello che era uno vero e proprio scontro diretto per evitare i play out: la Lucchese Primavera di mister Carruezzo affonda in casa contro la Pro Sesto. I lombardi con due gol per tempo spediscono all'inferno i rossoneri

sabato, 11 marzo 2023, 17:13

Ennesima sconfitta per la Primavera 3 di mister Carruezzo che è ora a un passo dall'ultimo posto in classifica dopo aver rimediato un nuovo 0-2 in casa del Renate, seconda forza del campionato: sarà determinante la gara, dopo la sosta, contro la Pro Sesto