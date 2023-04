Settore giovanile : primavera 3



Disastro Primavera: Lucchese ai play out

sabato, 1 aprile 2023, 08:32

Un disastro, l'ennesimo di una stagione che testimonia la modestia non tanto e non solo della formazione Primavera ma di un settore giovanile che ha mostrato tutti i suoi limiti. La Primavera 3 di mister Carruezzo, come previsto, non è riuscita nell'impresa di andare a cogliere punti sul campo della prima in classifica e a Bolzano contro l'Alto Adige è stata l'ennesima imbarcata di una stagione per lunghi tratti imbarazzante: il 5-0 finale (tutti i gol nel primo tempo) per gli altoatesini, al di là di alcune decisioni dubbie dell'arbitro fa comprendere l'abisso in campo.

Ora per i rossoneri ci saranno gli spareggi contro l'Olbia, con la Lucchese che ha chiuso all'ultimo posto in classifica, e che dovrà nell'arco delle due gare (la seconda in Sardegna) provare a salvare il salvabile. Primo appuntamento per i rossoneri a Saltocchio sabato 15 aprile.

Alto Adige-Lucchese: 5-0

Alto Adige: Dregan, Sinn, Testa, Kofler, Uez, Rottensteiner, Balde, Buccella, Buzi, Lechi, Padovani. A disp. Harrasser, Mayr, Cangert, Konci, Rabanser, Tschigg, Xhafa, Siemmer, Rabensteiner, Messner, Arman, Loncini, Vasilico, Tahiri. All. Zoran.

Lucchese: Labozzetta, Viviani, Quochi, Filippelli, Andreini, Tiesse, Nastasi, Cantini, Camaiani, Napoli, Durante. A disp. Lo Piano, Carcano, Turini, Lazzari, Camparelli, Mannina, Carella, Soares, Donchovski, Muratore, Napoli, Warid. All. Carruezzo.

Arbitro: Tappeiner di Merano.

Reti: 14' pt Kofler, 21' (r), 25' e 34' pt Buzi, 45' pt Rottensteiner.