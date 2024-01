Primavera, altro tonfo

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 13 gennaio 2024, 17:34

La formazione di mister Di Stefano, nella prima gara del nuovo anno, esce battuta per 1-0 a Lecco e rimane al penultimo posto della classifica in piena zona play out. Decide un gol nel primo tempo dei lombardi

domenica, 24 dicembre 2023, 10:32

La Lucchese è sempre stata la sua passione, la sua isola felice e ora, oltre 40 anni dopo averne vestito la maglia e più volte essere andato vicino a ricoprire l'incarico di allenatore, Massimo Morgia sta per riabbracciare i colori rossoneri con un incarico nel settore giovanile, come conferma il...

lunedì, 18 dicembre 2023, 21:51

La Lucchese, come comunica la Lega Pro in una sua nota, ha svincolato ben 14 giocatori del settore giovanile (nella foto il responsabile Bruno Russo), a seguito di rinuncia della stessa società rossonera effettuata nel termine regolamentare del 15/12/2023

sabato, 16 dicembre 2023, 16:49

La Lucchese torna a fare punti in trasferta: a Fiorenzuola finisce 1-1 grazie al pari messo a segno nella ripresa da Leone dopo che i rossoneri erano passati in svantaggio nell'ultimo match del girone di andata. Ora la sosta con i rossoneri che torneranno in campo il 13 gennaio