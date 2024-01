Settore giovanile



Scarselli, giovane talento della Folgor Marlia, passa alla Lucchese

sabato, 27 gennaio 2024, 12:33

Filippo Scarselli, classe 2005, è un nuovo giocatore del settore giovanile rossonero: grande soddisfazione della Folgor Marlia per la cessione di un nuovo atleta alla società rossonera. Nasce calcisticamente nella scuola calcio della Folgor Marlia poi cambia un paio di squadre, Atletico Lucca e Camaiore, per poi tornare alla Folgor Marlia due anni fa nella categoria degli Juniores Regionali sotto la guida di Paolo Bianchi che lo fa crescere sfruttando a pieno le sue caratteristiche.

Quest’anno è stato notato da Bruno Russo nella finale del settembre Lucchese mettendosi in mostra con le sue doti atletiche e con la sua duttilità tattica.



"Ringraziamo Bruno Russo – si legge in una nota della Folgor Marlia – per come ha voluto condurre la trattativa e per noi tutto questo rappresenta un grande motivo di orgoglio. Non potevamo certo dire di no ad una società come quella rossonera alla quale siamo tutti legati affettivamente e negare ad un ragazzo la possibilità di giocarsi le sue chance in un campionato importante, sono cose che ricorderà tutta la vita".



Ragazzo generoso che non molla mai, grande duttilità tattica, serietà ed applicazione le sue doti principali, meritava un opportunità del genere e la società è stata ben felice di accontentarlo.