Settore giovanile : primavera 3



A Busto Arsizio arriva un punto

sabato, 10 febbraio 2024, 18:36

Pari con reti per la Lucchese di mister Di Stefano che lunedì prossimo inizierà la sua avventura nel Torneo di Viareggio. I rossoneri colgono un punto contro una squadra che li sopravanza di cinque lunghezze ma restano i rimpianti per una partita che per due volte li aveva visti in vantaggio. Al gol iniziale di Riad, infatti, i padroni di casa hanno risposto sul finire del primo tempo.

Nella ripresa, la Lucchese si è portata nuovamente in vantaggio con Tolomeo, ma i lombardi hanno ancora una volta ristabilito la parità nella fase centrale del tempo. Lucchese rimane al penultimo posto pur guadagnando una lunghezza sul fanalino Carrarese.

Pro Patria-Lucchese: 2-2

Pro Patria: Bongini, Rigo, Ippolito, Samo, Marra, Piombino, Rubino, Di Coste, Ghioldi, Ferrario, Mascheroni. A disp. Cocilovo, Samden, Fornaro, Voria, Del Vecchio, Ceruti, Fiorella, Zago, Testa, Cordera, Marascio, Spreafico. All. Gentilini.

Lucchese: Summa, Panconi, Quochi, Tolomeo, Garzella, Giovannetti, Riad, Cantini, Maurelli, Bracci. A disp. Ennached, Di Maggio, Macchi, Marinai, Onu, Napoli T, Toma, Napoli M, Morisi, Seck, Azzouz, Lo Guzzo. All. Di Stefano.

Reti: 3' pt Riad, 43' pt Ippolito, 6' st Tolomeo, 30' st Spreafico.