La Lucchese torna al "Viareggio"

martedì, 6 febbraio 2024, 14:53

Il tecnico, indimenticabile ex difensore rossonero degli anni '70, torna alla Lucchese, sarà il coordinatore delle formazione giovanili: "Dobbiamo cercare di riportare il gioco e l'apparenza al centro della nostra chiesa, che è la Lucchese. Mi interesserò solo della parte tecnica e voglio riportare l'insegnamento dei fondamentali del calcio"

sabato, 3 febbraio 2024, 17:33

Ancora un pesante rovescio per la formazione allenata da mister Di Stefano, sconfitta in casa per 3-1 dall'Arzignano. Di Lo Guzzo il gol della bandiera a giochi ormai fatti. I rossoneri sono penultimi staccati di numerosi punti dalle squadre che li precedono

sabato, 27 gennaio 2024, 17:55

Bel pari – che fa morale e muove la classifica, sempre molto deficitaria – quello dei rossoneri di mister Di Stefano che fanno 1-1 a Vercelli contro la quarta forza del campionato: Summa para un rigore nel primo tempo e salva il risultato poi Fiorini firma il momentaneo vantaggio prima...

sabato, 27 gennaio 2024, 12:33

Filippo Scarselli, classe 2005, è un nuovo giocatore del settore giovanile rossonero: grande soddisfazione della Folgor Marlia per la cessione di un nuovo atleta alla società rossonera: "Per noi è un motivo di orgoglio"