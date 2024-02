Settore giovanile : primavera 3



Primavera da una sconfitta all'altra

sabato, 3 febbraio 2024, 17:33

Ancora un pesante rovescio per la formazione allenata da mister Di Stefano, sconfitta in casa per 3-1 dall'Arzignano. Di Lo Guzzo il gol della bandiera a giochi ormai fatti. I rossoneri sono penultimi staccati di numerosi punti dalle squadre che li precedono: davvero una situazione che a inizio stagione, dopo i proclami di un rinnovato impegno per il settore giovanile, nessuno si attendeva.

Pronti via e la Lucchese è già sotto di un gol contro una formazione che, giusto per capire, la precede di sei punti in classifica, dunque tutt'altro che una corazzata. A fine primo tempo i veneti raddoppiano e chiudono il match a inizio ripresa. Il bel gol della bandiera viene realizzato da Lo Guzzo subentrato nel secondo tempo, ma è notte fonda.

Lucchese-Arzignano: 1-3

Lucchese: Summa, Garzella, Cuochi, Tolomeo, Macchi, Di Maggio, Toma, Moschella, Leone, Maurelli, Fiorini. A disp. Ennached, Giovannetti, Marinai, Bracci, Cantini, Onu, Morisi, Seck, Adam, Napoli, Riad, Lo Guzzo. All. Di Stefano.

Arzignano: Zulian, Masiero, Zanella, Pegoraro, Zoccante, Gobbato, Mascarin, Pellizzaro, Morello, Barletta. A disp. Vencato, Zappone, Braga, Gobbo, Scarsetto, Fracaro, Yeboah. All. Saviolo.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 1' pt Zoccante, 45' pt Mascarin, 12' st Baretta, 15' st Lo Guzzo.