Settore giovanile



Torneo di Viareggio, finisce l'avventura dei rossoneri

martedì, 20 febbraio 2024, 17:44

di gianluca andreuccetti

Termina agli ottavi di finale il percorso della Lucchese Primavera alla Viareggio Cup. Al campo sportivo "Biagioli" di Empoli, i rossoneri sono stati sconfitti per 3-0 dal Torino. Secondo impegno in due giorni, considerando anche la gara di campionato disputata ieri contro la Pergolettese. In tribuna, presenti anche il responsabile del settore giovanile Bruno Russo e il coordinatore tecnico del vivaio Massimo Morgia.

Granata che sin dai primi minuti assumono il pallino del gioco, schiacciando la Lucchese nella loro metà campo. Rossoneri che gestiscono poco il pallone, affidandosi spesso in avanti alla fisicità di Fiorini. Il primo gol del Torino nasce da un errore a centrocampo di Morisi che innesca la ripartenza avversaria con Dipaolo che da pochi passi batte Summa. Oltre alle qualità del Torino, c'è da evidenziare anche la poca precisione sottoporta degli uomini di Di Stefano. Al 41' errore di Ramalho che favorisce la ripartenza di Leone, arrivato in area di rigore il numero 9 sbaglia l'ultimo controllo e viene chiuso dall'uscita di Siviero. Un minuto più tardi arriva la beffa, con il Torino che raddoppia grazie al tiro rasoterra di Finizio.

La seconda frazione inizia sulla falsa riga della prima, con gli avversari che mantengono il controllo del gioco. Al 48' Kirilov perdona la Lucchese, calciando alto da pochi passi. Quattro minuti più tardi, arriva il tris di Kadi, bravo a sfruttare un cross dalla sinistra. Nel finale, la Pantera cerca invano il gol della bandiera. Eliminazione per la Lucchese che adesso dovrà spostare le proprie attenzioni sul campionato.

Torino 3-0 Lucchese

Marcatori: 27' Dipaolo (T), 42' Finizio (T), 52' Kadi (T)

Torino: Siviero (54' Sorensen); Dipaolo (54' Dimitri), Galantai (54' Armocida), Gatto, Kazaldzhiev, Finizio (80' Vagnati), Kadi, Ramalho (80' Gasti), Carbone, Ressia, Kirilov. A disp: Sorensen, Gasti, Camatta, Raballo, Dimitri, Soulier, Armocida, Vagnati. All: Larocca

Lucchese: Summa (83' Ennached); Tolomeo (45' D'Antona), Leone, Di Maggio, Fiorini, Giovannetti (80' Centorbi), Macchi, Morisi (58' Panconi), Moschella, Quochi, Seck (58' Azzouz). A disp: Ennached; Unniemi, Azzouz, Bracci, Centorbi, D'Antona, Garzelli, Maurelli, Panconi, Riad. All: Di Stefano

Arbitro: sig. Fantoni sez. Valdarno