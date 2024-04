Settore giovanile



La Primavera risorge

sabato, 20 aprile 2024, 17:52

di gianluca andreuccetti

In una buonissima cornice di pubblico, allo stadio comunale di Saltocchio la Lucchese vince per 6-0 contro la Carrarese, aggiudicandosi l'andata dei playout. Diversi i cambi di Di Stefano rispetto alla sfida contro il Fiorenzuola. In attacco, da segnalare l'esordio di Ndiaye, classe 2005 arrivato dal Pescara l'ultimo giorno del calciomercato invernale.

In tribuna, presenti mister Gorgone e il suo vice Testini, insieme ai giocatori Guadagni e Quirini Al 2', padroni di casa subito protagonisti con il cross in mezzo per Maurelli, che da ottima posizione non riesce però ad inquadrare la porta. Tre minuti più tardi, rossoneri pericolosi con l'azione personale di Leone, contrastato con difficoltà dalla difesa avversaria. Al 10', cambio forzato per Di Stefano: esce per infortunio Cantini ed entra Bracci. Carrarese che fa molto fatica a superare la metà campo, gestendo il possesso palla in modo sterile. Al 18', prima occasione per i marmiferi con il colpo di testa di Amato, blocca facilmente Summa. Al 23', arriva l'episodio che cambia il primo tempo con Ndiaye che da pochi passi approfitta di una respinta corta di Calò per segnare. Sale l'agonismo, con gli ospiti che sembrano inizialmente reagire. La Pantera però riesce a tenere il campo, concedendo pochi spazi ai gialloblú. Al 33', altra invenzione di Leone che, dopo essersi girato in un fazzoletto, trova sul secondo palo Bracci, bravo di destro a trovare il raddoppio. Finale a senso unico con la Pantera che addirittura, su sviluppi di calcio d'angolo, trova il tris con Giovannetti.

Nessun cambio all'intervallo, con entrambe le squadre che scendono in campo con gli stessi undici iniziali. Secondo tempo che inizia sulla falsa riga del primo, con la Lucchese che aggredisce alta la Carrarese. Al 47', retropassaggio involontario di un difensore ospite, ne approfitta Riad che però calcia sopra la traversa. É solo questione di tempo. Al 53', Leone si aggiunge alla lista dei marcatori, battendo in rovesciata Calò. Pasticcio generale della difesa marmifera, immobile di fronte al gesto tecnico del fantasista di casa. Accenno di orgoglio dei gialloblú, con Summa che compie due miracoli prima su Morana e poi su Nardini. Condizione psicofisica impressionante della Lucchese che nel finale dilaga con un altro gol di Leone, protagonista principale di questa partita. Completa l'opera Unniemi che, al termine di un'azione cost-to-cost, segna la sesta rete. Vittoria fondamentale per i ragazzi di Di Stefano che si avvicinano a grandi passi alla salvezza. Appuntamento a sabato prossimo, con la sfida di ritorno in programma a Carrara. Per ottenere la permanenza in Primavera 3, alla Lucchese basterà non subire 6 gol.

Lucchese 6-0 Carrarese

Lucchese: Summa; Morisi, Quochi (60' Moschella), Tolomeo, Giovannetti, Di Maggio, Leone, Cantini (10' Bracci), Ndiaye (60' Fiorini), Maurelli (60' Unniemi), Riad. A disp: Ennached; Panconi, Azzouz, Toma, Scarselli, Lo Guzzo. All: Di Stefano

Carrarese: Calò; Sansaro, Pasquini, Cappellini, Di Matteo (72' Cecchi), De Simone (72' Guidi), Amato (78' Asllani), Nardini, Pinna, Morana (78' Alberti), Bernabè. A disp: Maccheroni; Pergioni, Biagi, Nenci, Polenta, Colombi, Bartoli, Bologna. All: Pozzi

Arbitro: sig. Crezzini sez. Siena

Reti: 23' Ndiaye (L), 34' Bracci (L), 44' Giovannetti (L), 53' 63' Leone (L), 90+1' Unniemi (L)

Note. Ammoniti: Riad (L), Maurelli (L) Angoli: 5-7