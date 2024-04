Scuola calcio rossonera, tutta l'attività dell'ultimo mese

Settore giovanile



giovedì, 4 aprile 2024, 11:02

Nel mese appena trascorso, diverse delle formazioni delle piccole pantere rossonere hanno partecipato a numerosi tornei e gare, Ecco per ciascuna categoria, una panoramica sulle attività svolte più importanti (ricordiamo che, ad eccezione degli Under 13 che disputano un campionato pari età con squadre professionistiche, le altre formazioni giocano in campionato “sotto-leva “, con formazioni quindi di un anno più grandi). Da parte del direttore Augusto Rotolo ed i responsabili tecnici, tanti complimenti ai ragazzi, gli istruttori e le famiglie che ogni giorno, tra tante difficoltà, sacrifici e dedizione, portano alto l’onore della Pantera sempre con orgoglio ed impegno.

UNDER 14*

Menzione d’onore per questa formazione, guidata da mister Maffei ed uscita dal percorso di formazione in scuola calcio quest’anno: i rossoneri si aggiudicano la quarta piazza del Memorial Pisani, importante torneo organizzato splendidamente dal Margine Coperta, cadendo solo ai rigori in semifinale contro l’Empoli ( ultimo miglior risultato un nono posto del 2013)

*UNDER 13*

Piazzamento di prestigio anche per l’ultima annata della scuola calcio 2011. Il lavoro nel tempo di mister Fanucchi, nonostante un’annata ricca di avvicendamenti e problematiche, migliora la posizione dell’anno prima e rende questa la miglior partecipazione in assoluto dei rossoneri ( nel 2014 ci fu un ottavo posto ) : la squadra delle pantere batte 2-1 niente meno che la Roma, e si aggiudica la quinta posizione nel torneo Città di Montecatini ,su 24 partecipanti tra le quali appunto Roma, Pisa, Tau Altopascio , Tor Tre Teste .

*UNDER 12*

La formazione di mister De Santis è stata impegnata in una bella giornata di sport su invito della società GENOA: bella esperienza e 4 tempi di gioco tutti molto combattuti, con una differenza di scarto minima, ed ennesima dimostrazione di crescita ( la squadra ha, durante un famoso torneo, pareggiato anche contro i nerazzurri dell’Inter , bella soddisfazione )

*UNDER 11 :*

Ottima prova in una 4 giorni impegnativa di mister Pesi ed i suoi ragazzi, nella prestigiosa UNIVERSAL YOUTH CUP, una delle manifestazioni internazionali più importanti della categoria : tante partite impegnative e miglioramento sensibile rispetto alle passate edizioni ( 21/22 non qualificati;22/23 :52esimo posto ): i rossoneri si portano infatti nelle zone alte della classifica chiudendo al 24 esimo posto davanti a diverse realtà professionistiche tra le quali Torino, Lecco, Pontedera e Ternana : al torneo partecipavano squadre molto importanti del calibro di Manchester City, Nizza, Ajax, Milan, Inter e Juventus

*UNDER 10*

La formazione di mister Biancani dimostra tutta la sua costanza, e dopo essersi tolta, nel corso della stagione, la soddisfazione di fermare squadre come Pisa, Carrarese, Empoli, Nella partecipazione al torneo di Montignoso , importante soprattutto per il suo messaggio alla lotta sull’anoressia,hanno fatto loro lo scalpo dello spezia con un risultato netto e recentemente costretto l’Empoli ad una partita impegnativa, salvo cadere per 1 sola rete di scarto, dimostrando poi nel corso del campionato primaverile una crescita costante

*UNDER 9*

Chiudiamo con i piccoli rossoneri di mister Casali , impegnati in due tornei prestigiosi come Capezzano e Borgo San Lorenzo : tante le partite disputate contro squadre professionistiche, tutte sotto il segno del rispetto e l’amicizia, cardini di queste categorie , togliendosi soddisfazioni contro Cesena e Bologna .