Mister Cordeschi lascia la Lucchese femminile?

lunedì, 6 maggio 2024, 08:11

Si sono conclusi tutti e quattro i tornei che vedevano protagoniste le formazioni professionistiche della Lucchese in Primavera 3, Under 17 Nazionali, Under 16 Nazionali e Under 15 Nazionali: ecco i piazzamenti

venerdì, 3 maggio 2024, 17:02

Il responsabile del settore giovanile rossonero fa il punto dopo un'annata a dir poco travagliata con le principali formazioni rossonere che non hanno colto risultati positivi: "Ci sono molti ragazzi che possono arrivare in prima squadra, ecco cosa manca ancora"

sabato, 27 aprile 2024, 19:29

Missione compiuta per i ragazzi di mister Di Stefano che hanno conservato la categoria nel doppio spareggio salvezza contro la Carrarese: dopo la roboante vittoria per 6-0 all'andata, nel ritorno è 1-0 per i marmiferi, ma la permanenza in categoria è assicurata

sabato, 20 aprile 2024, 17:52

I rossoneri di mister Di Stefano vincono alla grande (6-0) la gara di andata dello spareggio contro la Carrarese e mettono una seria ipoteca sulla salvezza: in rete Ndiaye (L), Bracci, Giovannetti, Leone (doppietta) e Unniemi. Nella gara di ritorno basterà non subire un identico passivo