Settore giovanile



Mister Di Stefano verso l'addio

sabato, 22 giugno 2024, 08:28

Aria di forte cambiamento nel settore giovanile rossonero, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Oliviero Di Stefano potrebbe non essere riconfermato alla guida della Primavera della Lucchese. Un'annata difficile per i rossoneri, salvata in parte dal buon percorso avuto nel Torneo di Viareggio ma soprattutto dalla salvezza in Primavera 3, conquistata nello spareggio contro la Carrarese quando davvero sembra tutto perduto.

A restare, in vista della prossima stagione, mentre è in corso una importante ristrutturazione e la ridefinizione dei campi di gioco in collaborazione con il Comune, potrebbero essere davvero pochi i tecnici, tra questi Vito Graziani che potrebbe invece essere confermato alla guida degli Allievi nazionali.