Settore giovanile, Russo: "Male come risultati, ma abbiamo ragazzi di prospettiva"

venerdì, 3 maggio 2024, 17:02

di fabrizio vincenti

Bruno Russo, responsabile del settore giovanile rossonero fa il punto dopo un'annata a dir poco travagliata con le principali formazioni rossonere che non hanno colto risultati positivi, ma che, se non altro, ha evitato la retrocessione (sarebbe stata la seconda consecutiva) della formazione Primavera.

Che annata è stata per il settore giovanile rossonero?

"Dobbiamo scindere il discorso legato ai risultati da quello legato alla valorizzazione dei giovani. Il primo, è chiaro, è stato oggettivamente negativo, ma i risultati contano relativamente, tranne che per la Primavera dove ci sono retrocessioni e promozioni, importante è far crescere i ragazzi in prospettiva prima squadra".

E ce ne sono?

"Ci sono due ragazzi, Leone e Cuochi, che si sono allenati stabilmente in prima squadra, ma dietro di loro in Primavera ci sono anche altri ragazzi che possono fare bene come Summa, Garzella, Giovannetti, Ryaid, Unnemi e Fiorini. Questo vale anche per le formazioni Under, nonostante i risultati siano stati negativi, penso alla formazione Under 15, per esempio".

Eppure per la Primavera erano diverse le attese.

"Sì, ma non dimentichiamo che abbiamo giocato con classi 2006 e 2007 mentre i nostri avversari spesso impiegavano giocatori in squalifica o che si erano ripresi da infortuni con la prima squadra, gente nata nel 2003 e 2004".

Risultati negativi anche dalle formazioni Under, dicevamo.

"Ci siamo concentrati a cercare di far maturare giocatori di prospettiva anche nelle formazioni più piccole".

Cosa manca per fare un salto di qualità al settore giovanile?

"Non dimentichiamo che quest'anno abbiamo gettato le basi, servono le strutture e gli investimenti. Abbiamo passato l'annata all'Acquedotto con tutte le problematiche del caso, dalla prossima stagione non avremo più quell'impianto e con l'amministrazione comunale stiamo cercando soluzioni alternative. Poi, ovvio, serve di completare le rose, ma dobbiamo uscire dalla logica dei risultati: è più importante avere ragazzi di prospettiva".

A che punto siete con il nuovo organico dei tecnici.

"Non ci abbiamo ancora messo mano, la stagione deve ancora finire".

Nei mesi scorsi ci sono state polemiche riguardo ai mancati pagamenti di chi collabora con il settore giovanile.

"Il problema è stato risolto".