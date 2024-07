Primavera 3, ecco il girone dei rossoneri

Altri articoli in Settore giovanile

martedì, 30 luglio 2024, 09:01

In attesa che la società rossonera comunichi ufficialmente i quadri tecnici del settore giovanile, la Figc ha resi noti i gironi delle squadre Under 17, Under 16 e Under 15 Nazionali: ecco dove è stata inserita la Lucchese

venerdì, 5 luglio 2024, 18:05

L'ex bandiera della Lucchese è il nuovo responsabile del settore giovanile: "Sono settimane che mi sto confrontando con allenatori e con altre persone legate al mondo del calcio. Sceglierò prima di tutto uomini e non tecnici, bisogna essere chiari.

sabato, 22 giugno 2024, 08:28

Aria di cambiamento nel settore giovanile rossonero dove anche molte delle guide tecniche dello scorso campionato potrebbero lasciare, a partire dall'allenatore della Primavera. Possibile conferma, invece, per mister Graziani

mercoledì, 22 maggio 2024, 16:20

Le attività relative alla Scuola Calcio si svolgeranno presso il Polo A.C. Lucchese San Filippo dove la Lucchese potrà avvalersi di nuove strutture. L’ex calciatore professionista lucchese, Alberto Francesconi, assumerà il ruolo di capo scouting, mentre Claudio Piraino sarà il responsabile del coordinamento tecnico della Scuola Calcio