Settore giovanile



Settore giovanile, ufficializzati i gironi per tre formazioni rossonere

martedì, 30 luglio 2024, 09:01

In attesa che la società rossonera comunichi ufficialmente i quadri tecnici del settore giovanile, la Figc ha resi noti i gironi delle squadre Under 17, Under 16 e Under 15: ecco dove è stata inserita la Lucchese.

Per quanto riguarda gli Under 17 Nazionali, la Lucchese è stata inserita nel girone A (a 15 squadre), le sue avversarie sono: Albinoleffe, Alcione Milano, Pro Patria, Lecco, Pontedera, Giana Erminio, Lumezzane, Novara, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Sestri Levante, Torres, Entella. Il campionato avrà inizio domenica 15 settembre.

Gli Under 16 Nazionali sono stati invece inseriti nel girone B (a 14 squadre) con: Trento, Arezzo, Caldiero Terme, Padova, Pontedera, Gubbio, Vicenza, Legnago, Lucchese, Rimini, Spal, San Marino, Virtus Verona e Vis Pesaro. Il campionato iniziare domenica 29 settembre.

Per gli Under 15 Nazionali, invece, inizio domenica 15 settembre nel solito girone degli Under 17, ovvero Albinoleffe, Alcione Milano, Pro Patria, Lecco, Pontedera, Giana Erminio, Lumezzane, Novara, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Sestri Levante, Torres, Entella