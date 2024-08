Settore giovanile



Addio Acquedotto, le giovanili rossoneri a Sant'Anna e San Vito

mercoledì, 28 agosto 2024, 16:31

Con i lavori a tutto l'impianto sportivo dell'Acquedotto termina la permanenza della Lucchese negli storici campi sul fiume. Al termine dei lavori, che dureranno circa un anno, gli impianti saranno assegnati a altre discipline, in primis rugby e baseball. La mancanza di un numero di spogliatoi adeguati, non è possibile costruire altri manufatti sulla golena del fiume, ha convinto la stessa società rossonera a puntare altrove, in tal senso si parla di un possibile polo a San Filippo.

Nel frattempo, per la prossima stagione, le squadre giovanili, come confermato durante una conferenza stampa in Comune alla presenza dell'assessore allo Sport Fabio Barsanti, avranno a disposizione i campi di San Vito e di Sant'Anna in via Matteotti.