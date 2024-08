Settore giovanile



Settore giovanile, la società annuncia l'inizio della preparazione

giovedì, 8 agosto 2024, 22:16

La Lucchese annuncia l'inizio della preparazione delle quattro squadre del Settore giovanile rossonero, Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15, a partire dal 20 agosto. Unica eccezione sarà l'Under 14, che inizierà la propria preparazione in seguito. Le squadre del settore giovanile saranno ospitate dal San Macario Oltreserchio, presso il centro sportivo "La Certosa" di Farneta, grazie alla generosità di Luigi Coltelli, Roberto Bisordi e Alessandro Morotti, che accoglieranno le nostre squadre per circa un mese durante le mattinate. Questa soluzione temporanea è necessaria in attesa che il Comune di Lucca, dopo i tempi tecnici necessari, assegni alla società rossonera i campi di allenamento in sostituzione dell'impianto storico dell'Acquedotto. Non sono ancora però stati annunciati i nomi degli allenatori che guideranno le formazioni giovanili

Inoltre, la Lucchese ufficializza anche l'affiliazione con l'U.S Castelnuovo Garfagnana e il San Filippo. Queste collaborazioni rappresenta un passo importante verso il ristabilimento di buoni rapporti con tutte le società della zona. "L'obiettivo della Lucchese 1905 – si legge in una nota – come già annunciato dal responsabile del settore giovanile, Massimo Morgia, è rendere di nuovo attrattiva la maglia rossonera per tutti i ragazzi di Lucca e della Piana, favorendo il senso di appartenenza e facendo della Lucchese un punto di arrivo ambito per tutti i giovani calciatori".