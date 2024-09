Settore giovanile



Bongiorni nuovo responsabile del settore giovanile

giovedì, 26 settembre 2024, 17:18

Dopo Morgia, ecco Antonio Bongiorni. Il 77enne ex giocatore rossonero da una vita nel calcio giovanile è il nuovo responsabile del settore giovanile della Lucchese. Bongiorni, le cui ultime esperienze sono state, a parte una breve parentesi nel Folgor Marlia, nella Real Academy di Claudio Polonia a San Cassiano a Vico, un'avventura chiusasi non certo bene, è stato ufficializzato oggi dalla società rossonera con una nota in cui si replica anche alla dichiarazioni di Morgia.

"In merito alle recenti notizie divulgate riguardo il settore giovanile rossonero, – si legge in una nota – la società Lucchese 1905 ritiene doveroso chiarire alcuni punti fondamentali, rispondendo con fermezza a dichiarazioni che consideriamo inopportune e lesive dell'immagine del nostro club e dei suoi tesserati, rispetto alle quali la società si riserva di valutare eventuali iniziative a propria tutela. Tutte le squadre del settore giovanile sono regolarmente supportate da uno staff altamente qualificato, e questo grazie anche all'impegno di mister Massimo Morgia, che ha selezionato persone professionali e competenti. Tutte le squadre sono provviste di adeguato materiale per gli allenamenti e del nuovo abbigliamento tecnico. Inoltre, la società ha ottenuto solo da poche settimane i campi necessari per svolgere le attività sportive, concessi dal Comune di Lucca. È importante sottolineare che le condizioni di questi impianti richiedono miglioramenti strutturali importanti, che non dipendono dalla Lucchese 1905, ma per i quali il Club ha continui e collaborativi rapporti con l’amministrazione comunale che, siamo certi, provvederà a risolvere queste criticità nel più breve tempo possibile, consentendoci così di operare al meglio, dando alle squadre e agli staff un luogo consono dove allenarsi".

"Per quanto riguarda le trasferte, – prosegue la nota – ci troviamo di fronte a difficoltà oggettive dovute all!ingiustificato inserimento in un girone logisticamente complesso (sul punto è sufficiente evidenziare che la Lucchese è l’unico Club del centro-nord Italia in un girone composto esclusivamente da società del sud e delle isole), con costi di trasferta aumentanti in maniera esponenziale rispetto alla passata stagione e non previsti nel budget iniziale presentato da mister Morgia, elaborato quando né la società né il mister potevano ovviamente sapere che la Lucchese fosse inserita in un girone così complicato. Nonostante questo imprevisto la società adotterà misure adeguate per garantire sempre le migliori condizioni possibili ai propri atleti, cercando di tenere sempre sotto controllo il budget e questo tipo di procedura è già in essere anche per la prima squadra. La Lucchese 1905 non ha mai sottoposto, né sottoporrà mai, i propri ragazzi a trasferte logoranti, offrendo sempre il pranzo e organizzando partenze anticipate quando necessario, per evitare loro ogni forma di disagio".

"In merito alle recenti problematiche relative ai tesseramenti di quattro giovani calciatori,– prosegue – desideriamo ribadire che ogni situazione è stata prontamente risolta. I ragazzi in questione sono attualmente disponibili per essere convocati. È stato necessario un breve periodo di attesa legato alla procedura con le società di provenienza, non entreremo nei dettagli tecnici ma erano doverosi alcuni passaggi imprescindibili per la corretta gestione dei tesseramenti. Spiace constatare che si sia generata una polemica su una questione risolta in tempi adeguati, basata su tempistiche di cui tutti gli addetti ai lavori non possono non essere a conoscenza. Inoltre, si sarebbe potuto ovviare a questo momentaneo problema, semplicemente convocando alcuni ragazzi del 2011 per sopperire alle mancanze. Per garantire una maggiore efficienza nella gestione del nostro settore giovanile, la società ha nominato Claudio Piraino, già responsabile della scuola calcio Rossonera, responsabile organizzativo del settore giovanile, mentre Antonio Buongiorni, figura di grande esperienza che arriva dalla Folgor Marlia, assumerà il ruolo di direttore tecnico e Massimo Valiensi il ruolo di Capo Scouting. A coordinare i rapporti tra il settore giovanile e la prima squadra sarà Bruno Russo, in modo che vi sia un monitoraggio costante e in tempo reale di tutte le attività da parte della società. Il nostro Amministratore Delegato Ray Lo Faso esprime il proprio personale in bocca al lupo ad Antonio Buongiorni per l’importante ruolo che gli è stato affidato, ringraziando anche la Folgor Marlia per la collaborazione dimostrata, liberando un suo collaboratore in tempi così rapidi".

"Infine – conclude la torrenziale nota – ribadiamo che la società sta lavorando a stretto contatto con l'amministrazione comunale, con la quale avremo un incontro nei prossimi giorni. L!obiettivo è esporre le difficoltà attuali, che derivano da un girone che comporta notevoli sacrifici economici. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, la Lucchese 1905 è impegnata a ricostruire il proprio settore giovanile, passo dopo passo, con impegno e sacrificio. Riteniamo le critiche ricevute non corrispondenti alla realtà dei fatti. Sicuramente ci sono tante cose da migliorare, soprattutto a livello gestionale, ma la decisione di mister Morgia di dimettersi è giunta senza un confronto con il presidente Andrea Bulgarella, che era momentaneamente impossibilitato a rispondere alle sue richieste. Tuttavia, ringraziamo mister Morgia per il lavoro svolto finora perchè ha comunque gettato basi importanti per la ricostruzione del settore giovanile rossonero. La Lucchese 1905 desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli allenatori e gli staff, compresi tutti gli accompagnatori delle varie squadre del settore giovanile e i responsabili dei vari campi, perchè tutti loro continueranno a sposare la causa con impegno e dedizione. Un ringraziamento particolare va a Bruno Russo, Claudio Piraino e Massimo Valiensi, per aver accettato nuove responsabilità e diamo un caloroso benvenuto ad Antonio Buongiorni, augurandogli il miglior successo per la stagione in corso. La Lucchese 1905 continuerà a lavorare con serietà e determinazione per il futuro del proprio settore giovanile, non lasciandosi influenzare da polemiche o tentativi di destabilizzazione, pronta ad apportare, con l'aiuto dell'amministrazione comunale e dell'imprenditoria locale, tutti i necessari miglioramenti. Nei prossimi giorni verrà anche reso noto l’organigramma definitivo con le ultime modifiche apportate".

A questo proposito, va ricordato che in tre mesi la Lucchese non è riuscita ancora a fornire il proprio organigramma e che alcuni allenatori, dopo le dimissioni di Morgia, starebbero per abbandonare. Anche la Folgor Marlia ufficializza il passaggio: “La società Folgor Marlia annuncia la chiusura del rapporto di collaborazione con Antonio Bongiorni e lo ringrazia per la professionalità e la passione con cui si è prodigato in questi mesi di attività per i nostri colori biancocelesti; gli augura di riuscire a ricostruire un settore giovanile serio e organizzato nella Lucchese come era successo molti anni fa. Auspichiamo inoltre che riesca a mantenere un rapporto di collaborazione con tutte le società calcistiche del territorio”.