Settore giovanile



Patatrac: la Lucchese ufficializza le dimissioni di Morgia

lunedì, 23 settembre 2024, 16:30

E' durata praticamente nulla l'avventura di Massimo Morgia alla guida del settore giovanile rossonero, i dissidi sono praticamente iniziati da subito, le difficoltà ad allestire le squadre immediate e ora, dopo molti giorni nei quali le dimissioni erano pressoché fatte, ma dalla società si minimizzava parlando di un chiarimento tra Morgia e il presidente Bulgarella che non c'è mai stato, a poche ore da una conferenza stampa indetta dallo stesso Morgia non in sede, la Lucchese comunica le sue dimissioni con una nota non attendendo nemmeno che lo facesse lo stesso ex direttore. Non proprio il massimo, come stile. Ora non resta che attendere cosa dichiarerà uno dei giocatori a cui la piazza è più affezionata e che alla Lucchese tiene sul serio, da una vita.

"La società Lucchese 1905 – si legge – annuncia che, di comune accordo con mister Massimo Morgia, il responsabile del settore giovanile ha rassegnato le sue dimissioni dal suo incarico. La decisione, maturata in un clima di reciproca stima e rispetto, è frutto di una riflessione condivisa tra le parti. Mister Morgia ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni necessarie per portare avanti il progetto tecnico così come lo aveva immaginato al momento del suo arrivo. Insieme alla società, si è giunti quindi alla conclusione che fosse meglio separarsi per il bene comune e per garantire continuità al percorso di crescita del settore giovanile rossonero. La Lucchese 1905 ringrazia sinceramente mister Morgia per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata in questo periodo di collaborazione. La Lucchese 1905 comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo responsabile del settore giovanile". Come suo sostituto si fa il nome di Bruno Russo che ricopriva la carica già lo scorso anno.