Primavera, il campionato inizia con una sconfitta

mercoledì, 28 agosto 2024, 16:31

Per la prossima stagione, le squadre giovanili, come confermato durante una conferenza stampa in Comune alla presenza dell'assessore allo Sport Fabio Barsanti, avranno a disposizione i campi di San Vito e di Sant'Anna in via Matteotti: in futuro si pensa a un polo altrove

giovedì, 8 agosto 2024, 22:16

La Lucchese comunica che il settore giovanile inizierà la preparazione, che avverrà a Farneta, dopo la metà di agosto, ma ancora non ufficializza i nomi dei tecnici che guideranno le formazioni allestite. Ufficializzata la collaborazione con il Castelnuovo e il San Filippo

mercoledì, 31 luglio 2024, 16:18

La Lega Pro ha reso noti i gironi e i calendari della Primavera 3. Come si ipotizzava da tempo, la Lucchese è stata inserita nel girone B, ovvero quello meridionale. Il campionato inizierà il 21 settembre prossimo con la Lucchese che ospiterà il Foggia

martedì, 30 luglio 2024, 09:01

In attesa che la società rossonera comunichi ufficialmente i quadri tecnici del settore giovanile, la Figc ha resi noti i gironi delle squadre Under 17, Under 16 e Under 15 Nazionali: ecco dove è stata inserita la Lucchese