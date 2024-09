Settore giovanile



Settore giovanile, le squadre professionistiche seppellite sotto i gol degli avversari

domenica, 29 settembre 2024, 20:29

Un fine settimana da incubo per le formazioni giovanili professionistiche rossonere che sono state travolte dagli avversari. Ha cominciato nella giornata di ieri la Primavera 3 di mister Marselli (nella foto) che a Latina è stata battuta con il netto punteggio di 4-0, ma non è andata meglio nella domenica.

Gli Under 17 Nazionali sono stati battuti nettamente in trasferta dall'Albinoleffe che ha chiuso la gara sul 5-2 in proprio favore. Stesso punteggio anche per gli Under 16 Nazionali che sul proprio terreno hanno dovuto cedere largamente al Vicenza. Male anche gli Under 15 Nazionali che tornano dal campo dell'Albinoleffe con un pesante 4-0. A conti fatti, 18 gol subìti e 4 fatti in quattro gare: davvero preoccupante.