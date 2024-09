Settore giovanile



Società, le date non tornano

giovedì, 26 settembre 2024, 17:36

La Lucchese ha deciso, dopo circa 48 ore, di rispondere attraverso il solerte ufficio stampa, alle dichiarazioni dell'ormai ex responsabile del settore giovanile rossonero Massimo Morgia che lunedì scorso aveva reso pubbliche, motivandole, le sue dimissioni, peraltro presentate e depositate una settimana prima e che la società aveva in un primo momento provato a smentire, sostenendo, sempre attraverso il suo addetto stampa, "che non c'era nulla di ufficiale".

Oggi, come detto, una lunga nota per spiegare, giustamente, la versione societaria dei fatti nel mentre veniva annunciato l'ingresso nel club di Antonio Bongiorni e alcune figure venivano ancora una volta inserite per la nuova stagione. Tra i passaggi chiave, riportiamo il seguente: Per quanto riguarda le trasferte, ci troviamo di fronte a difficoltà oggettive dovute all'ingiustificato inserimento in un girone logisticamente complesso (sul punto è sufficiente evidenziare che la Lucchese è l’unico Club del centro-nord Italia in un girone composto esclusivamente da società del sud e delle isole), con costi di trasferta aumentanti in maniera esponenziale rispetto alla passata stagione e non previsti nel budget iniziale presentato da mister Morgia, elaborato quando né la società né il mister potevano ovviamente sapere che la Lucchese fosse inserita in un girone così complicato".

E qui c'è un problema di date: Mister Morgia è stato presentato alla stampa con accanto il presidente Bulgarella il 5 luglio, già in quella sede l'ex giocatore rossonero aveva manifestato tutte le sue preoccupazioni per il girone in cui era stata inserita la Primavera, ovvero quello sud con spese indubbiamente ingenti. E lo aveva fatto perché, come si vede dal bollettino ufficiale, la Lega Pro aveva inserito (vedi foto comunicato ufficiale) la Lucchese già il 28 giugno precedente la formazione rossonera nel girone meridionale. Come è possibile sostenere che la Lucchese non sapesse, quando è stato fatto il budget, di questi costi "aumentanti in maniera esponenziale"? Qualcosa non torna, anche più di qualcosa, nella ricostruzione societaria.