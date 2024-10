Settore giovanile



Bongiorni, "Abbiamo selezionato un team altamente qualificato. Il lavoro porterà risultati positivi

venerdì, 18 ottobre 2024, 15:17

La Lucchese ha finalmente comunicato ufficialmente la definizione del nuovo assetto tecnico per le squadre giovanili. Il direttore tecnico del settore giovanile, Antonio Bongiorni, Commenta i prossimi impegni delle squadre Rossonere.

- La Primavera sarà guidata dall'allenatore Davide Marselli, supportato dal collaboratore tecnico Ivano Antoni. Il ruolo di accompagnatore ufficiale sarà affidato a Piergiorgio Tognetti, il ruolo di dirigente-collaboratore sarà ricoperto da Daniele Del Grande, mentre il preparatore dei portieri sarà Stefano Rugani, coadiuvato dal preparatore della prima squadra Mirco Vignale, che supervisionerà anche le altre squadre del settore giovanile. Il segretario del settore giovanile sarà Tommaso Barale, il quale coordinerà le trasferte e gli impegni della squadra.

- Alla guida degli Allievi Nazionali ci sarà l'allenatore Matteo Bonatti, assistito dai dirigenti-collaboratori Alfredo Ciglieri e Daniele Del Grande e il preparatore dei portieri sarà Stefano Rugani. Il ruolo di accompagnatore ufficiale sarà affidato a Samuele Nannipieri.

- L’Under 16 è stata affidata a Gianluca Peselli, affiancato dai dirigenti- collaboratori Cesare Bagnoli e Luca Lucchesi. Il preparatore dei portieri sarà Claudio Puccinelli.

- L’Under 15 sarà guidata dall'allenatore Fabio Bargigli con l’assistenza del dirigente Yuri Lubrani. Anche per l’Under 15, il ruolo di preparatore dei portieri sarà affidato a Claudio Puccinelli. Giacomo Pellegrini, Felice Rovai e Roberto Caniggia saranno gli altri collaboratori ufficiali.

- Per l’Under 14, l'allenatore sarà Matteo Luzzi e verrà affiancato dai dirigenti- collaboratori Del Nikaj e Mirco Damiani.

Tutte le squadre si alleneranno con la supervisione atletica e i programmi redatti dal preparatore atletico della prima squadra, Patrizio Ianni.

"Nonostante la rivoluzione necessaria a causa di vincoli di budget e decisioni personali di alcune figure, abbiamo selezionato un team di allenatori e collaboratori altamente qualificati - ha spiegato il direttore tecnico del Settore giovanile rossonero, Antonio Bongiorni. - Conosco personalmente molti degli allenatori e sono fiducioso che il lavoro di tutti porterà a risultati positivi fuori e dentro al campo entro la fine dell’anno”.

“Per quanto riguarda questo weekend, la Primavera avrà un test molto importante per confermare quanto di buono ha fatto la scorsa settimana contro il Taranto, vincendo per nove a zero. I ragazzi di Marselli affronteranno domani, sabato 19 ottobre, la Juve Stabia e partiranno oggi, venerdì 18 ottobre, alla volta di Castellammare di Stabia - ha spiegato ancora Bongiorni. - L’Under 17 e l’Under 15 affronteranno la capolista Lecco in una partita molto complicata, ma questi test sono fondamentali per la crescita dei ragazzi, dello staff e di tutto il movimento del settore giovanile. Io credo che il lavoro che stiamo mettendo sul campo lo inizieremo a raccogliere a partire da dicembre, ma comunque per ri- organizzare un intero settore giovanile serve tempo, voglia e competenze. Pur coscienti dei problemi che ci sono, lavoriamo giorno dopo giorno senza lamentarci ma facendo fruttare al meglio quello che la società ci mette a disposizione. Il nostro obiettivo è riuscire un domani a portare giovani in prima squadra, per questo inizieremo a lavorare in maniera più specifica sui singoli giocatori, oltre che sulla squadra”.