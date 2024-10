Contro la Turris, arriva la terza sconfitta consecutiva

Altri articoli in Settore giovanile

mercoledì, 2 ottobre 2024, 21:31

Due degli allenatori che hanno iniziato la stagione, ovvero Bruno Ciardelli, che allenava gli Under 14, e Alessandro Tempesti, che allenava gli Under 15, hanno interrotto il loro rapporto con la Lucchese. Diversa la formula dell'addio, uguale la sostanza.

domenica, 29 settembre 2024, 20:29

Un fine settimana da incubo per le formazioni giovanili professionistiche rossonere che sono state travolte nelle rispettive gare: ha cominciato nella giornata di ieri la Primavera 3 che a Latina è stata battuta con il netto punteggio di 4-0, e anche nella giornata di domenica sono arrivate le pesanti sconfitte...

giovedì, 26 settembre 2024, 17:36

Mister Morgia è stato presentato alla stampa con accanto il presidente Bulgarella il 5 luglio, già in quella sede l'ex giocatore rossonero aveva manifestato tutte le sue preoccupazioni per il girone in cui era stata inserita la Primavera, quello sud con spese indubbiamente ingenti: come è possibile sostenere che la...

giovedì, 26 settembre 2024, 17:18

Il 77enne ex giocatore rossonero da una vita nel calcio giovanile è il nuovo responsabile del settore giovanile della Lucchese. La società risponde a Morgia: "Le critiche non corrispondono alla realtà dei fatti. La Lucchese 1905 continuerà a lavorare con serietà e determinazione per il futuro del proprio settore giovanile,...