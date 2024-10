Settore giovanile : primavera 3



Primavera, pari in rimonta

sabato, 26 ottobre 2024, 15:12

Finisce in parità la sfida di Saltocchio tra Lucchese e Audace Cerignola. Terzo risultato utile consecutivo per la Primavera, che esce con un punto dallo scontro diretto contro la compagine pugliese.

Inizio di personalità per gli ospiti, che riescono a rinchiudere la Pantera nella loro metà campo. Alla mezz'ora, l'Audace Cerignola passa in vantaggio grazie al gol di Senatore. I ragazzi di mister Marselli però non si arrendono, anzi si dimostrano capaci di controbattere. A sei minuti dalla fine del primo tempo, arriva il gol del pareggio firmato da Moschella. Quarta rete in tre partite per il classe 2007, tra i più in forma dell'U19.

Nella seconda frazione, la Lucchese non trova la via del gol. Terzo risultato utile consecutivo per i rossoneri, che salgono così a 7 punti. Nel prossimo fine settimana, la squadra allenata da mister Marselli sarà di scena in trasferta contro il Giugliano.

Lucchese 1-1 Audace Cerignola

Lucchese: Allegrucci Lorenzo, Macchi Francesco, Garzella Ricci Kevin, Morisi Edoardo, Bartelloni Lorenzo (55' D'Aprile), Bacci Cristian (55' Mozzillo), Bracci Alessio, Moschella Manuel, Nenci Lorenzo (55' Ragghianti), Riad Ahmad (80' Onu), Leone Manuel (73' Bosco). A disposizione: Maccheroni Luca, Mozzillo Manuel, Chiesa Riccardo, Lleshi Elvi, Cappelli Tommaso, Bosco Nicolas, Onu Mateo, D'Aprile Joshua, Ragghianti Martino, De Angelis Massimo. Allenatore: Davide Marselli.



Audace Cerignola: Biffaro Michele, Cannone Francesco, Longo Tommaso Pio, Dabellonio Cristian, De Maria Davide, Barletta Gianmarco, Ripoli Francesco, Iagulli Francesco, Okoh Jerry, Curcelli Giuseppe, Senatore Carlo. A disposizione: Corcelli Claudio, Toma Fabrizio, Falconetti Ignazio, Minervini Alessandro, Basile Michele, Ceddia Francesco Pio, Ferraiulo Gianmichele, Repola Alberto, Camerino Carmine. Allenatore: Lorenzo Mangano.

Marcatori: 28' Senatore (C), 39' Moschella (L)