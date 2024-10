Settore giovanile



Primavera: prima vittoria in campionato per i rossoneri

sabato, 12 ottobre 2024, 17:29

di gianluca andreuccetti

Primo successo in campionato per la Primavera della Lucchese. I rossoneri si sono imposti in maniera netta contro il Taranto, vincendo con un perentorio 9-0. Una vittoria che mancava dallo scorso aprile.

Gara dominata fin dai primi minuti dai ragazzi di mister Marselli, che dopo 20 minuti si trovano avanti di due reti, grazie alla doppietta di Babacar, attaccante sceso dalla prima squadra. A prendersi la scena è anche Manuel Moschella, a segno al 40' e al 45'. I pugliesi sembrano non essere mai scesi in campo. Nel secondo tempo, la musica non cambia, anzi. Protagonista assoluto è Riad, a segno quattro volte. É lui il capocannoniere in questo inizio di campionato per la Lucchese, con 5 reti all'attivo. Nel finale, si aggiunge al festival del gol anche Mozzillo. Tre punti che permettono alla Pantera di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Nel prossimo turno, i ragazzi di mister Marselli affronteranno in trasferta la Juve Stabia.

Lucchese-Taranto 9-0

Lucchese: Allegrucci, Macchi (21' st Mozzillo), Garzella, Chiesa, Bracci, Bacci, Bartelloni (21' st Bosco) Moschella, Babacar, Riad, Nenci (9' st D'Aprile, 15' st De Angelis). (A disp.: Maccheroni, Morisi, Onu, Maiorana, Seka, Cappelli, Liesky, Traversa, Mazzoni, Boggi). All. Marselli.

Taranto: Randino, Cappilli, Fornaro, Pastore, Bello, Chiocca, Del Gaudio, Pompeano, D'Apice, Terracciano, De Luca. (A disp.: La Fortezza, Rana, Alberti, Ferente, Battista, Pinto, Turzi, Cristina, Tanchedri). All. Cazazarò.

Arbitro: Menchini di Viareggio.

Reti: 3' pt e 20' pt Babacar, 40' pt e 45' pt Moschella, 25' st, 30' st 32, st, 35' st Riad, 45' st Mozzillo