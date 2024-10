Settore giovanile : primavera 3



Primavera, ecco il secondo squillo

sabato, 19 ottobre 2024, 09:08

Seconda vittoria di fila per la Primavera, che fuori casa ha battuto per 3-1 la Juve Stabia. Successo che permette ai rossoneri di allontanarsi dai bassifondi della classifica, salendo a 6 punti. Inizio promettente dei ragazzi di mister Marselli, bravi a trovare la via del gol con Moschella. Per lui si tratta della terza rete in due partite. Dieci minuti più tardi, la Lucchese raddoppia con Nenci.

Dopo aver abbassato leggermente il ritmo, Sorrentino permette alla Juve Stabia di rientrare in partita. Un campanello d'allarme colto nel modo giusto dagli ospiti che si portano sul 3-1 grazie a D'Aprile. Buon momento di forma per i rossoneri, che settimana prossima affronteranno l'Audace Cerignola in casa.

Juve Stabia-Lucchese 1-3

Juve Stabia: Vetró, Trotta, Nigro, Cirillo, Lucci, Angellotti, Malafronte, Fisco, Coppola, Sorrentino. A disposizione: Racciopolli, Capasso, Monaco, Balsamo, Ragosta, Di Nardo, Graziano, Castellano, Velotti, Rippa, Avolio, Hala Alban, De Martino, Gallo, Russo. Allenatore: Pasquale Casale

Lucchese: Maccheroni, Macchi, Garzella, Chiesa (70' Bacci), Bracci, Morisi, Bartelloni (70' Bosco), Moschella, D'Aprile (46' De Angelis), Riad (80' Cerrettini), Nenci (70' Pardini). A disposizione: Rosini, Bacci, Onu, Cerrettini, Mozzillo, De Angelis, Xeka, Pardini, Bosco. Allenatore: Davide Marselli

Reti: Moschella (L), Nenci (L), D'Aprile(L), Sorrentino (J)