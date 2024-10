Settore giovanile



Settore giovanile, è addio anche con Tempesti e Ciardelli

mercoledì, 2 ottobre 2024, 21:31

Le dimissioni di Massimo Morgia da direttore del settore giovanile rossonero non rimangono senza conseguenze: due degli allenatori che hanno iniziato la stagione, ovvero Bruno Ciardelli che allenava gli Under 14 e Alessandro Tempesti (nella foto) che allenava gli Under 15 hanno interrotto il loro rapporto con la Lucchese, mai peraltro annunciato con un comunicato dalla società da quando sono arrivati per allenare. Diversa la formula dell'addio, uguale la sostanza: altri due ex giocatori rossoneri chiudono con la società, con un settore giovanile che, alla luce dei primi sconcertanti risultati di campionato, sembra per l'ennesima volta alle prese con una rifondazione.

E, a proposito del settore giovanile, fanno discutere le parole del telecronista della Lega Pro durante Latina-Lucchese Primavera 3, visibile su youtube e conclusasi con un secco 4-0 per i laziali, che ha sottolineato le difficoltà logistiche in cui si dibatte la Primavera: "Lucchese che ha portato solo 20 uomini e c'è anche da dire che fare queste trasferte, e pensare che Latina è la più vicina, come ci ha raccontato il mister, sono partiti alle 6 di mattina e fare trasferte così pesanti non giova". Ormai, la questione denunciata durante la conferenza di addio da Morgia ha raggiunto una eco nazionale.