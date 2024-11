Settore giovanile



Bongiorni: "Dobbiamo essere credibili"

sabato, 16 novembre 2024, 08:27

Settore giovanile ancora nella bufera e Antonio Bongiorni, responsabile dello stesso, ha voluto fare il punto della situazione direttamente nella sala stampa del Porta Elisa anche su alcune recenti polemiche: "Abbiamo chiarito tutto e la società si è comportata come doveva, la risposta è quella che dove essere. Sono da poco più di un mese responsabile tecnico della società: abbiamo trovato delle difficoltà che piano piano stiamo risolvendo. Le difficoltà erano sotto gli occhi di tutti, per quanto possano essere state esagerate: ora abbiamo due impianti su cui allenarsi, a San Vito il Comune e i custodi hanno fatto un grande lavoro. E un grazie alla prima squadra per consentirci di usare qualche volta anche Saltocchio".

"Se mi sono confortato con Morgia? Sì per telefono e per messaggi, aveva interpretato male alcune mie affermazioni: ci conosciamo da tantissimo tempo ma niente di particolare con lui. Se quello per cui è andato via l'ho trovato? Di sicuro anche noi abbiamo trovato delle difficoltà sui campi, poi da un punto di vista organizzativo devo dire che la Primavera ha pernottato nel luogo di gara e grazie all'organizzazione siamo riusciti a gestire la situazione. Grazie a Piraino stiamo dando vita alla scuola calcio: dobbiamo essere credibili. Attualmente abbiamo tre ragazzi, Quirini, Fazzi e Antoni che sono rientrati, ma nel tempo va fatto un lavoro che negli anni che si possano ottenere risultati senza che i nostri ragazzi migrino verso altre società".

"Quanto pesa la situazione societaria sul settore giovanile? Me lo chiedono in tanti, a noi non pesa nulla: pochi giorni fa Lo Faso ci ha dato piena libertà, e finora ha pagato quello che doveva essere pagato anche nel settore giovanile, ci ha dato piena disponibilità. La costruzione è partita mi auguro ci sia stabilità societaria e aggiungo che per la costruzione del settore giovanile bisogna partire dai più piccoli. I risultati? L'unico è salvare l'obiettivo è salvare la categoria della Primavera, e nel frattempo stiamo crescendo nelle altre categorie. E stiamo lavorando per il futuro andando su tanti campi. Le altre squadre? Sapevamo che c'erano difficoltà, va dato atto, stiamo cercando di migliorare anche cambiando alcuni allenatori: da gennaio in poi contiamo di raccogliere qualche risultato, sono anche partiti tardi con la preparazione e spesso crollano nella parte finale della partite, ma ci sono margini per migliorare".