Primavera sconfitta di misura a Gubbio

sabato, 23 novembre 2024, 17:35

Terza sconfitta di fila per la Primavera, che fuori casa cade per 2-1 contro il Gubbio. Rossoneri che con questo risultato rimangono nei bassifondi della classifica, inchiodati al terzultimo posto. Una gara, nel complesso, dove i ragazzi di mister Marselli non hanno sfigurato, tenendo botta al Gubbio. Da segnalare, il ritorno in U19 di Leone, rinforzo sceso dalla prima squadra di Gorgone.

Alla Lucchese non è bastata la rete di Bartelloni. Per gli eugubini decisivo Gnezele, autore di una doppietta. Nel finale, tanto nervosismo: nelle fila della Pantera, espulsi Lazzareschi, Allegrucci e mister Marselli. Un solo punto nelle ultime quattro partite per la Lucchese, che settimana prossima affronterà in casa il Potenza.

Gubbio 2-1 Lucchese

Reti: Bartelloni (L), Gnezele, Gnazele (G)

Gubbio: Vincenzo; Vaticchi, Duro, Serra, Sportolaro, Montebove, Balini, Cuccarini, Mancini, Giometti, Bagnale. A disp: Galli; Moretti, Scricciolo, Baruffa, Latini, Giarrizzo, Gnazele, Becciolotti, Galini, Cerbella, Bianchi. All: Briganti.

Lucchese: Allegrucci; Chiesa, Macchi, Garzella, Ricci, Bosco, Mozzillo, Morisi, Moschella, Leone, Riad, Ragghianti. A disp: Maccheroni; Xeka, Bacci, Lazzareschi, Bracci, De Angelis, D'Aprile, Nenci. All: Marselli

Arbitro: Sig. Biancalana sez. Orvieto

Ammoniti: Garzella (L), Chiesa (L), Macchi (L)

Espulsi: Marselli (L), Lazzareschi (L), Allegrucci (L)