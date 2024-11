Settore giovanile



Prrimavera, altra batosta

sabato, 30 novembre 2024, 17:57

Altra giornata "no" per la Primavera, che oggi pomeriggio ha perso per 1-4 in casa contro il Potenza. Quarta sconfitta dei rossoneri, che rimangono così inchiodati nei bassifondi della classifica. Novità in panchina: c'è Peselli al posto di Marselli, squalificato.

Buon approccio della Pantera, che prova ad imporre il proprio gioco. Alla mezz'ora, arriva l'episodio che potrebbe cambiare la partita, con un calcio di rigore fischiato a favore dei padroni di casa. Dal dischetto si presenta Riad che però sbaglia. Da quel momento in poi, il Potenza prende campo e al tramonto del primo tempo passa in vantaggio con Paolino. Nella seconda frazione la musica non cambia, con gli ospiti che dilagano segnando altre tre reti nel giro di ventiquattro minuti. Nel finale, Riad segna il gol della bandiera, che non basta. Momento critico per la Pantera, che settimana prossima sarà di scena in trasferta contro il Catanzaro.

Lucchese 1-4 Potenza

Lucchese: Maccheroni, Macchi, Chiesa (7' st. Morisi), Mozzillo (31' st Lleshi), Bosco, (31' st Xeka) Garzalla, Bracci, Moschella, Bartelloni (7' st D'Aprile), Riad, Bacci (7' st Maiorana). (A disp.: Vanninbi, Fabbri, Nenci, Ragghianti, De Angelis, Pardini). All. Peselli

Potenza: Verardi, Scognamiglio, De Falco, Gorga, Maroccia, Passiatore, Troiee, Petti, Ragone, Ponziglione, Paolino. (A disp.: Guma, Gorrasi, Iavarone, Casella, Sanchirico, Pace, Martorano). All. Schiattarella

Arbitro: lambardi di Torno.

Reti: 42' pt Paolino (P), 10' st Ponziglione (P), 30' st Ragone (P), 34' st Gorga (P), 40' st Riad (L)