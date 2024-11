Settore giovanile



Primavera, nuova pesante sconfitta

sabato, 9 novembre 2024, 18:36

La formazione rossonera incassa un severo 5-0 in casa del Giugliano che non ammette repliche e che fa scivolare la squadra al quart'ultimo posto in classifica. Nel prossimo turno in casa contro il Catania servirà una reazione.

Gara dal passivo pesante che non lascia spazio a recriminazioni e che arriva dopo che la formazione sembrava aver trovato maggiore equilibrio dopo l'avvio di stagione stentato.

Giugliano-Lucchese: 5-0

Giugliano: Iardino, Minopoli, Mbech, Dini, Catalano, Nuredini, Ciciniello, Caiazza, Cuomo, Filo, Esposito. A disp. Vigilante, Russo, Ruggiero, Mauro, Prisco, Laurenza, De Rosa, Grasso, Sperandeo, Ambrosca, Acampora, Silvestri, Dell'Aquila, Iovine, Giordano. All. Matrecano.

Lucchese: Maccheroni, Macchi, Garzella, Chiesa, Bosco, Morisi, Bracci, Moschella, Ragghianti, Riad, Nenci. A disp. Rosini, Mozzillo, Xwka, Lleshi, Fabbri, Bacci, De Angelis, D'Aprile, Maiorana. All. Marselli.

Arbitro: De Micco di Caserta.

Reti: Esposito, Cuomo, Filo, Ambrosca, Ciciniello.