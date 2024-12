Primavera, game over anche a Catanzaro

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 30 novembre 2024, 17:57

Altra giornata "no" per la Primavera, che oggi pomeriggio ha perso per 1-4 in casa contro il Potenza. Quarta sconfitta dei rossoneri, che rimangono così inchiodati nei bassifondi della classifica. Novità in panchina: c'è Peselli al posto di Marselli, squalificato

sabato, 23 novembre 2024, 17:35

I giovani rossoneri perdono per 2-1 contro gli umbri e finiscono al penultimo posto in coabitazione con la Juve Stabia: non è bastata la rete di Bartelloni per evitare la terza sconfitta consecutiva. Nel finale tre espulsi

sabato, 16 novembre 2024, 08:27

Il responsabile del settore giovanile: "Lo Faso ci ha dato piena libertà, e finora ha pagato quello che doveva essere pagato anche da noi. I risultati? L'unico è salvare l'obiettivo è salvare la categoria della Primavera, e nel frattempo stiamo crescendo nelle altre categorie.

sabato, 9 novembre 2024, 18:36

La formazione rossonera incassa un severo 5-0 in casa del Giugliano che non ammette repliche e che fa scivolare la squadra al quart'ultimo posto in classifica. Nel prossimo turno in casa contro il Catania servirà una reazione