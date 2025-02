Settore giovanile



Gli Under 17 si ritrovano in 7 e non partono: gara persa a tavolino

domenica, 16 febbraio 2025, 15:10

Altro episodio incredibile in casa rossonera: nella giornata odierna una delle formazioni professionistiche, quella degli Under 17 Nazionali, non è partita per Lecco. La partenza era prevista per le ore 9 con macchine di genitori e dirigenti visto che la Lucchese non è attualmente in grado nemmeno di reperire i pullman, ma all'appuntamento si sono ritrovati in soli sette giocatori oltre al tecnico Bonatti: inevitabile, a quel punto, la rinuncia al viaggio. La Lucchese perderà ovviamente a tavolino la gara e subirà sanzioni per la mancata presentazione. L'ennesima vergogna stagionale.

Regolarmente in campo invece gli Under 15 che hanno perso 1-0 sempre a Lecco, gli Under 15 a Rimini e gli Under 14 che hanno battuto l'Entella. "Abbiamo una ventina di giocatori nella rosa – spiega il responsabile tecnico Antonio Bongiorni – e ne avevamo convocati una quindicina per alcuni infortuni. Al momento della partenza, però, erano presenti solo sette ragazzi: non so cosa sia successo e perché non si siano presentati. La questione dei pullman? Vale anche per le altre formazioni che però sono regolarmente partite in macchina".