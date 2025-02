Settore giovanile



Pari amaro a Taranto

sabato, 1 febbraio 2025, 16:44

La Lucchese Primavera fa 2-2 a Taranto, ma può recriminare per aver buttato al vento una vittoria dopo che alla fine del primo tempo i rossoneri erano in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Amato e Ragghianti. Sembrava tutto in discesa, e invece nella ripresa i pugliesi recuperano grazie alla doppietta del nuovo entrato Pastore.

Nel finale di gara, espulso Riad per somma di ammonizioni. Davvero una vittoria, contro l'ultima in classifica, sprecata. Con questo punto i rossoneri sono al quartultimo posto in classifica.

Taranto-Lucchese: 2-2

Taranto: La Fortezz, Bisignano, Bello, Pastore, Barletta, Chiochi, Bevilacqua, Vitale, Crisina, De Luca, Turbato. A disp. Fasanelli, Palmisano, Alberti, Costantino, Del Tufo, D'Apice. All. Bisignano.

Lucchese: Maccheroni, Morisi, De Luca, Garzella, Bosco, Bartelloni, Moschella, Ragghianti. Riad, Amato. A disp. Vannini, Xeka, Chiesa, Fiori, Bracci, De Angelis, D'Aprile, Plutnik. All. Marselli.

Arbitro: Pellecchia di Bari.

Reti: 29' pt Amato, 38' pt Ragghianti, 16' e 19' st Pastore.