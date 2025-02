Primavera, un successo che dà tranquillità

Altri articoli in Settore giovanile

sabato, 1 febbraio 2025, 16:44

La Lucchese Primavera fa 2-2 a Taranto, ma può recriminare per aver buttato al vento una vittoria dopo che alla fine del primo tempo i rossoneri erano in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Amato e Ragghianti. Nella ripresa i pugliesi recuperano, espulso Riad

sabato, 25 gennaio 2025, 21:21

Vittoria larghissima per la Primavera rossonera che si impone sul proprio terreno per 8-0 contro i pari età della Turris. Ora i campani sono a un solo punto di distacco con i rossoneri che sono saliti al quart'ultimo posto guadagnando un po' di terreno dal fondo della classifica

sabato, 18 gennaio 2025, 19:41

La squadra di mister Marselli fa 2-2 in casa contro il Latina: dopo essere passata in vantaggio con Riad si fa raggiungere e superare dai laziali, ma trova la forza di riaddrizzare la gara con Tofani nella parte finale del match

sabato, 21 dicembre 2024, 07:27

Il responsabile del settore giovanile Antonio Bongiorni è stato fermato dal giudice sportivo sino al 13 aprile 2025: la squalifica è da mettere in relazione con quanto accaduto nello scorso fine settimana nella gara Under 14 professionisti tra Lucchese e Pisa conclusasi sul punteggio di 3-0 per i nerazzurri tra...