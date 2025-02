Settore giovanile, niente pullman e tutti in macchina

Settore giovanile



sabato, 15 febbraio 2025, 22:50

Settore giovanile, niente pullman tutti e in macchina. Caos e preoccupazione nel settore giovanile. Voci incontrollate segnalano una condizione di estrema difficoltà che riguarda le trasferte delle squadre Under 15 e Under 17 impegnate a Lecco e Under 16 impegnata a Rimini. In assenza di mezzi, dirigenti e genitori si stanno organizzando in autonomia per consentire ai ragazzi di scendere in campo. La conferma arriva dal responsabile del settore giovanile Antonio Bongiorni.

“Posso confermare - dichiara Bongiorni - che tutte le squadre saranno regolarmente in campo e che non ci saranno i pullman a disposizione. Partiremo con macchine di dirigenti e di genitori. Cosa è successo? Non lo dovete chiedere a me che mi occupo solo della parte tecnica. Non so dirvi se è un problema economico o di indisponibilità dei mezzi o, ancora, se questo recente cambio di società può aver creato qualche difficoltà. La prossima settimana la Primavera come partirà per Cerignola? C’è ancora tempo, del resto in altre circostanze siamo andati anche in aereo”.